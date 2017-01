Zemřel astronaut Cernan, jehož předci pocházeli z Písecka

Borovany, Washington – Ve věku 82 let včera zemřel americký astronaut Eugene Cernan, poslední člověk, který vstoupil na povrch Měsíce.

Měl české a slovenské předky a Českou republiku několikrát navštívil. Naposledy to bylo v roce 2008, kdy zavítal spolu se svou vnučkou Aschley také do Borovan na Písecku, odkud pocházeli jeho prarodiče. „Bylo to 20. června 2008 a pamatuji si jako včera, jaká to pro nás byla obrovská událost a čest. Když mi to volali, v první chvíli jsem myslela, že si ze mě někdo dělá legraci," vzpomíná starostka Borovan Ivana Dolejšková, která byla už tehdy ve funkci.

Astronauta přivítali v Borovanech tradičně chlebem a solí pod památným dubem. Jeho prarodiče žili na místě, kde dnes stojí obecní úřad. Tam se Eugene Cernan zapsal do pamětní knihy. „Ochutnal také štrúdl, který znal od své babičky, a poté spolu s vnučkou vysadili před úřadem lípu. On i jeho vnučka, které mohlo být tehdy tak sedmnáct let, na nás ohromě zapůsobili," dodala starostka, která na významnou osobnost vzpomněla včera také na svém facebookovém profilu.

Eugene Cernan měl do Borovan přijet už dříve, ale poprvé přerušila jeho cestu nemoc a v roce 2001 pak havárie jeho vrtulníku.

Na Měsíc se Eugene Cernan dostal při své třetí vesmírné výpravě v roce 1972 jako velitel lodi Apollo 17.