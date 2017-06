Zahradu školky doplní nové prvky

Kovářov - Mateřská škola v Kovářově dětem poskytuje bezpečný pohyb na čerstvém vzduchu.

Školka v Kovářově. Ilustrační fotoFoto: Deník / Stanislava Koblihová

Mateřská školka v Kovářově jde s dobou. Vybavení tříd bylo obnovené před několika lety a učitelky s dětmi tu mají k dispozici i interaktivní tabuli. Výhodou školky je prostorná zahrada s herními prvky, které tu chtějí podle ředitelky Mileny Fauknerové dovybavit dalšími prvky - například venkovní tabulí, na kterou by si mohly děti kreslit, a ještě jednou oblíbenou pružinovou houpačkou.

V současné době sem chodí do dvou tříd celkem 47 dětí, z nichž třináct půjde po prázdninách do školy. Místo nich už je tu zapsaných nových deset. Kapacita školky je pro 56 dětí, takže se mají šanci přihlásit ještě i ti, kdo letošní zápis nestihli. Kovářovská školka se v lednu 2017 úspěšně zapojila na dva roky do výzvy z MŠMT - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Díky tomu získala školka podporu 298 tisíc korun, ze kterých je placená nová personální posila - školní asistentka pro děti, které jsou ohroženy školním neúspěchem. Ze stejné dotace bude hrazeno i další vzdělávání zdejších pedagogů například na téma prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí, specifik práce s dvouletými dětmi, čtenářskou a matematickou pregramotnost a inkluzi.

Školce se zpracováním žádosti o dotaci pomáhala bezplatně Místní akční skupina Střední Povltaví z. s. v rámci programu Animace škol a školských zařízení na území.