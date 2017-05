Záhořští sedmáci se svou učitelkou německého jazyka vyhráli první místo

Záhoří - Na začátku školního roku přicházeli sedmáci do hodin němčiny s otazníky v očích: k čemu nám ta němčina bude? Kdy ji použijeme? Podíváme se taky do Německa?

Sedmáci ze ZŠ Záhoří.Foto: Archiv školy

K odpovědím dospěli sami. A to díky tomu, že dali s paní učitelkou německého jazyka hlavy dohromady a společně naplánovali několikadenní setkání se svými norimberskými vrstevníky.



S projektem se přihlásili do soutěže o nejlepšího učitele německého jazyka 2016/2017 (pořádá kampaň Šprechtíme) a soutěž společně se svou učitelkou německého jazyka, Mgr. Drahoslavou Hauserovou, vyhráli.



Celá návštěva bavorského Norimberka se bude točit okolo světoznámých norimberských perníčků. S německou skupinou navštíví výrobnu norimberských perníčků, kde načerpají inspiraci pro svou produkci. Po této návštěvě je totiž čeká společné česko-německé pečení perníčků.





Tím to ovšem nekončí. Samozřejmě musí ještě prozkoumat norimberský skate-park, rozhlédnout se po městě, a to i z výšin norimberského hradu, fotit, psát cestovní deník… A protože láska, stejně jako přátelství, prochází žaludkem, představí záhořští sedmáci svým německým kamarádům také některé typicky české potravinové výrobky, hravou formou je seznámí s jihočeským regionem a naplánují další setkání v září. To proběhne tentokrát na české straně, v šumavském Srní.



Jak zvládnou komunikovat, když se učí německy teprve tři čtvrtě roku? Nejspíš rukama nohama, nejspíš si dopomohou angličtinou. Ale pro případ komunikační nouze se přece jen trochu připravili - vytvořili KPZ - karabinu poslední záchrany. “Nasbírali” společně věty, které nikde v digitálních ani papírových slovnících nenalezli, sestavili z těchto vět kartičky a připnuli si je na karabinu. Tu budou mít stále u sebe. Nezbývá než doufat, že s větami typu “Mám toho plný brejle!” či “To je boží!” si pobyt v Norimberku užijí plnými doušky.



Markéta Bajerová, ředitelka ZŠ a MŠ Záhoří