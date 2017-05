Žáci z Benešovky se učili mýt si správně ruce

Písek - Umíte si umýt ruce? Žáci z naší třídy už ano. V pondělí 15. května uspořádala Nemocnice Písek velmi zajímavý program pro základní školy s názvem Světový den hygieny a mytí rukou.

Žáci z Benešovky se učili mýt si ruce.Foto: Deník

Naše třída byla také do nemocnice pozvána. Jaké bylo naše překvapení, když jsme se dozvěděli, že se budeme učit mýt si ruce. Jsme přece druháci, už to dávno umíme. Ale speciální přístroj odhalil, kolik bakterií po umytí na rukou ještě zůstane. Musíme se tedy polepšit. Ostatně teď už dobře víme, jak se to správně dělá.



Tím náš program v nemocnici nekončil. Mohli jsme si ještě prohlédnout sanitku záchranné služby a pod vedením zkušených záchranářů se pokusit o masáž srdce na připravené figuríně. Za naše úsilí jsme dostali sladkou odměnu. Radost měla i paní učitelka, protože jsme byli pochváleni za naše vědomosti a hezké chování. Děkujeme všem, kteří se o nás v nemocnici starali a předali nám nové informace.



Tamara Schmidtová a žáci 2. A