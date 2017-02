Žáci se přenesli do středověku

Kluky - V Základní škole Kluky se od září, kdy byl ve zdejším temném sklepě nalezen stroj času, dějí věci!

Žáci v Klukách se přenesli do středověku.Foto: Jitka Šefránková

Jistě si vzpomenete na reportáž z loňského podzimu o tom, jak se žáci proháněli pravěkým pralesem. Všichni se pak celou zimu těšili na další cestu časem a konečně se dočkali. V pondělí 13. února se přenesli do středověku, kde je čekalo nejedno překvapení. Na počátku vystoupil se svou zajímavou přednáškou o heraldice Milan Malík, ředitel DDM Písek, který žákům názorně popsal důvody vzniku erbů, jejich využití a vysvětlil také základní pravidla jejich tvorby. Hned poté si mohli horliví posluchači vyzkoušet nově nabyté vědomosti při vytváření svých osobních erbů a ty pak prezentovali ostatním.



Po svačině následoval přesun do tělocvičny, jež se mezitím změnila ve středověkou šatnu a zbrojnici. Zde se žáčci nejprve mohli přesvědčit, že dobře se obléci nebyla v dávné minulosti žádná legrace. Středověké trenky byly například dlouhé až ke kolenům a utahovaly se opaskem, za který se ještě přivazovaly nohavice místo dnešních kalhot. Bílá tunika sloužila jako nátělník a musela se přehodit dalším svrchním oděvem, neboť bílá byla barvou smutku. Když se šlo do boje, bylo záhodno obléci si alespoň prošívanici (něco jako vaťák) a na hlavu nasadit plechový klobouk. Zámožnější bojovníci si mohli dovolit oplechovat i další části těla. Také dosti záleželo na barvách svrchního oděvu, aby se válečníci na dálku rozeznali. Zbraně sečné i střelné byly zde k vidění a mnozí žáci měli co dělat, aby je vůbec uzvedli. Po důkladném prozkoumání středověké obuvi, nádobí, lampiček a jiných vychytávek následovala další aktivita.



Na chodbách školy se objevily obrázky válečníků z různých dob a zemí a dvojice malých badatelů pak měly vypátrat, co je na nich v nepořádku a tyto chyby zapsat na list.



Při této činnosti žáci náhle zjistili, že ze dveří školní družiny se line libá vůně dobrého jídla. Každý chtěl ihned vstoupit a zrakem ověřit, co čich zaznamenal, ale na vstup si museli ještě počkat. A trpělivost se vyplatila. Po chvíli byli žáčci i učitelé pozváni k pravé středověké hostině, kde se podávala mnohá neznámá, leč skvělá jídla. Někdo sáhl po chlebové placce a namazal ji povidly, další dal přednost syrné kaši, jiný si krajíc tvarohem s bylinkami namazal. Cibulová omáčka s masovými šiškami též potěšila chuťové pohárky nejednoho stolovníka. Touhu po sladkém ukojily hrachové placičky nebo chlebové šišky s rozinkami v medovině máčenými. Víno červené i bílé teklo ze džbánů proudem a nikomu nevadilo, že v něm není alkohol. Slavnostní atmosféru podtrhovaly dvě švarné kuchařky (Veronika Kalibová a Martina Průchová z SHŠ Klíč a meč), které nelitovaly svého času a celou hostinu pro naše žáčky vystrojily.



Starodávná rytmická hudba, linoucí se budovou zlákala mnohé k tanci. K dispozici byly též středověké stolní hry, kde si žáci vyzkoušeli svůj důvtip a zvýšili si tep při hazardním hraní se zapůjčenými mincemi. Velmi oblíbenou činností se stala též střelba z kuše na cíl, kterou si vzal na starost husita Aleš.

Hlavní koordinátorka projektového dne, Věrka Lukášová, ve svém vlastnoručně šitém kostýmu spokojeně pozorovala pomalu se rozcházející žáky, posilněné dobrým jídlem a obohacené o fůru skvělých středověkých zážitků. Všem kdo se na akci podíleli, patří veliký dík.

Jitka Šefránková, ZŠ Kluky