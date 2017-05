Z bazalky oberte listy, tymián řezejte do kulata

Jindřichův Hradec - O tom, že pro pěstování bylinek nepotřebujete rozlehlou zahradu, ale bohatě stačí parapet okna, vypráví zahradník Martin Charvát.

Zahradník Martin Charvát z Jindřichova Hradce radí, jak si poradit s pěstováním bylinek doma v kuchyni.Foto: Deník/Adam Hudec

Bazalka, máta, tymián, rozmarýn nebo třeba oregano. To všechno jsou bylinky, které mají v kuchyni bezpočet využití. Pěstovat se dají i doma na okenním parapetu, tedy alespoň pokud jim člověk věnuje potřebnou péči.



„Jako všechny rostliny potřebují bylinky vysokou vzdušnou vlhkost, která v bytě téměř chybí. Je tedy důležité je pravidelně rosit a zalévat. To ovšem s mírou, pokud se bylinky přemokří, tak ztrácejí svou sílu. Je také potřeba dávat si velký pozor na silné jarní a letní slunce, obzvlášť na okně, protože bylinky se snadno spálí. Ideální je polostín,“ radí zahradník Martin Charvát.

Velký pozor je podle jeho slov potřeba dávat na to, jakým způsobem se bylinky sklízejí a zařezávají. „Hlavní je provádět to pravidelně. Pažitka se může řezat až dole u země, u bazalky obíráme listy a případně zastřiháváme stonky, aby nerostla moc vysoko. Tymián s rozmarýnem řežeme do kulatějších tvarů. Z petržele obereme větší listy a dáváme pozor na to, aby srdíčko zůstalo. Naopak máta se musí probírat hodně, i se stonky, ze kterých pak sebereme lístky,“ radí.



Bylinky v domácím prostředí je ideální sázet do hotového zakoupeného substrátu. Lidé se také nemusí bát je doma na okně přihnojit, ať už hnojivovými tyčinkami, nebo třeba kapkami hnojiva.