Výtvarník Vladimír Müller betlémy vyřezává i maluje

Písek – Pokud ve městě řeknete betlém, potom se mnoha lidem vybaví jméno píseckého řezbáře a malíře Vladimíra Müllera. Dnes jedenaosmdesátiletého výtvarníka kreslení bavilo už ve škole a s úspěchem se zúčastňoval různých dětských výstav.

Písecký řezbář Vladimír Müller s jedním z betlémů, které vyrobil.Foto: Deník/Libuše Kolářová

Vyučil se pasířem a chystal se dál studovat na Uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou. Jenže školu zrušili, a přestože byla později obnovena, už do ní nenastoupil. „Měl jsem i nabídky do uměleckých škol v Turnově a v dalších místech, ale já jsem se mezitím rozhodl učit se pro automobilku LIAZ, která v té době v regionu vznikala," zavzpomínal Vladimír Müller.

Přestože kreslení a vůbec výtvarné práce ho přitahovaly od dětství, nevěnoval se jim profesionálně. Staly se jeho celoživotními koníčky. Vladimír Müller je znám především jako úspěšný betlémář a v tom tak trochu navazuje na rodinnou tradici.

K betlémům ho přivedl dědeček z Bakova nad Jizerou. Byl to silně věřící člověk. Když začal advent, byly to pro něj velmi sváteční dny. „Už v létě chodil do lesa, odkud nosil kopečky mechu. Ty vykoupal v nějakém roztoku, aby zůstaly zelené, a potom z půdy snesl krabice. Papírové figurky betlému zapíchal do mechu. Nebyly tam ale jesličky. Až před Štědrým dnem dal děda do mechu figurky Josefa a Marie, jak jedou do Jeruzaléma na sčítání lidu. 25. prosince tam pak přidal jesličky, na Tři krále figurky králů. Betlém vydržel až do Velikonočního pondělí," vyprávěl Vladimír Müller.

On sám první vyrobil pro svou manželku, která chtěla mít v bytě sošku, a v obchodě žádnou vhodnou neobjevili. Vladimír tedy koupil sádru, nalil ji do válcovitého otvoru ve špalíku a nechal zatvrdnout. Potom do sádry vydlabal sošku a nabarvil ji. Jak sám podotýká, docela se povedla. Takže jeho první dílo nebylo ze dřeva, ale ze sádry. Teprve potom začal dělat figurky z lipového dřeva, pouze pár kousků je z olše. „Lípa je velmi tvárné dřevo, dobře se s ním pracuje," podotýká řezbář.

U toho, když Vladimír Müller začal být jako betlémář známý i mimo Písecko, byl před lety nynější ředitel Prácheňského muzea v Písku Jiří Prášek. „Před lety jsem měl v písecké galerii Portyč výstavu obrázků a přidal jsem tam také několik dřevěných figurek. Jiří Prášek si je prohlédl a potom o mně informoval jihočeskou pobočku Českého sdružení přátel betlémů, ta mě přijala za svého člena a pozvala na výstavu do Jindřichova Hradce. Nechtěl jsem tam jet jenom s několika figurkami, a tak jsem ještě vyřezal jesličky, tři krále a další figurky. To bylo někdy před polovinou devadesátých let," uvádí řezbář.

Po Jindřichově Hradci se ozývala další muzea, takže Müllerovy betlémy často zejména v adventním čase cestovaly po různých místech republiky. Vladimír Müller nemá a nikdy neměl žádnou řezbářskou dílnu,v tu se vždy, když vezme do ruky dláto nebo štětec, promění ložnice jeho bytu. Část figur ale vznikla na chatě. „Občas jsem vyřezával i při procházkách v lese. Jednou jsem potkal pána, který se pořád ohlížel, co to vlastně dělám, až spadl ze stráně. Naštěstí se mu nic nestalo," usmívá se Vladimír Müller.

Dřevěné nebo papírové postavičky z Müllerových betlémů mají různé obličeje. Občas se zdá, že nám někoho připomínají. „Ty si vymýšlím, nejsou to konkrétní lidé. Výjimkou jsou dva betlémy. U jednoho mají figurky podobu Adolfa Heyduka, Augusta Sedláčka, Václava Kršky a dalších významných osobností spjatých s Pískem. Ve druhém betlému se figurky nápadně podobají pracovníkům Prácheňského muzea před lety. Oba tyto betlémy jsou v majetku Prácheňského muzea," dodává výtvarník.

Přesnou evidenci o své tvorbě si nevede, ale doma jich moc nemá. O část se podělili příslušníci rodiny a přátelé, část jich je v muzeích. „Na mě doslova platí, že kovářova kobyla chodí bosa. Nějaké jsem si samozřejmě nechal, ale po čas adventu, kdy by betlém měl zdobit domácnost, u nás většinou žádný nenajdete. Na tuto dobu i ty z domova půjčuji na výstavy a vracejí se mi většinou až po Novém roce nebo Třech králích," uvádí Vladimír Müller.

Jako voják z povolání se často musel stěhovat. Nakonec zakotvil v Písku a žije zde již více než čtyři desítky let. „Je pravda, že jsem bydlel v různých místech, ale Písek je jedním z nejhezčích českých měst. Také proto, že má krásné a zajímavé historické centrum, což třeba sousední Strakonice ani další města nemají. Centrum Písku zůstalo pohromadě, i když se v devatenáctém století zbouraly hradby. Navíc má Písek velmi příjemné okolí. Ale když jsem jezdil na kole, vadila mi jedna věc. Když jedete z Písku kamkoliv, musíte do kopce. Zpátky už je to veselejší," uzavřel své vyprávění Vladimír Müller.