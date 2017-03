Výtvarnici Alenu Vitákovou inspiruje Egypt faraonů

Písek – V zemi faraonů stovky let před naším letopočtem se ocitne návštěvník březnové výstavy v galerii Portyč. Svět dávné kultury, která má co říci i dnešku, představuje výtvarnice Alena Vitáková v expozici nazvané Obrazy a sklo.

Písečtí mají příležitost seznámit se s tvorbou této pražské umělkyně, kterou okouzlil a inspiroval Egypt. Původně pracovala jako scénografka, později zajišťovala jako garant tuzemské i zahraniční výstavy. „V osmdesátých letech mě zaujal starověký Egypt. Měla jsem příležitost prohlédnou si památky a ve své tvorbě jsem se snažila zachytit to, jak lidé tehdy žili. Obdivuji zejména královnu Nefertite, manželku faraona Echnatona, která významně zasáhla do dějin své země,“ říká Alena Vitáková .



Podle slov výtvarnice v každém kousku uměleckých děl starého Egypta je ukryt obrovský potenciál energie. Nezbývá než obdivovat a učit se od těchto starých mistrů. Její tvorba zobrazuje egyptské krále, královny, hodnostáře, hudebnice, ale také posvátná zvířata, pyramidy a nábožeské i světské symboly. Využívá k tomu různé malířské, kreslířské a grafické techniky.



"Alena Vitáková nezůstává jen povrchní obdivovatelkou monumentálních mastab, pyramid, skalních a šachtových hrobe, chrámů svatyň či působivých sfing, obelisků a stél. Naopak snaží se pochopit staroegyptská umělecká díla a vcítit se do myšlení jejich tvůrců, " uvedl k tvorbě malířky Břetislav Vachala z Českého egyptologického ústavu v Praze.