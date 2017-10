Výlov Podkostelního rybníka v Putimi přilákal davy lidí

Putim - Celou Putim během dopoledne zcela zaplnila auta návštěvníků, kteří přijeli na vyhlášený tradiční výlov Podkostelního rybníka.

Kromě sledování dovednosti rybářů si odtud spousta lidí odnášela právě vylovenou rybu. Rybník vydal kapry, amury, štiky, candáty, okouny a až pětikilové tolstolobiky. „Sloveno tu bylo celkem 250 metráků ryb, převážně kapra, ale byl i dostatek štik a candátů na prodej,“ uvedl zdejší baštýř Vojtěch Košatka z rybářství Blatenská ryba. S množstvím i kvalitou ryb je spokojený. Dodal, že už bylo z rybníka v letním období odchytáno sedmdesát metráků ryb.

Samotný výlov je vyvrcholením celoroční práce. Strojení rybníků je z ní nejnáročnější. "Podkostelní rybník má vodní plochu 27 hektarů a vypouštění trvalo 25 dní. Je poměrně teplo, a to rybám nesvědčí, protože jim chybí kyslík. Ryba jde do krajů, větší chladno by bylo lepší," dodal Vojtěch Košatka. Rybáři strojili rybník den a noc před výlovem.

Malí čapíci, kteří se nemohli dočkat ukončení výlovu tradičním zvoláním "hoří", se s podběráky brodili bahnem u břehu a pod hrází už od rána. Po ukončení výlovu se do paběrkování ryb tady tradičně pouští přes stovku dospělých čapíků.

Zdejší akce se podobá pouti, jen místo kolotočů je tu spousta stánků s občerstvením a voní tu rybina. Na davy lidí byli v Putimi jako vždy skvěle připraveni.