Výlet Protivínského vlastivědného klubu.

Protivín - Dne 7. října uspořádal Protivínský vlastivědný klub první společný výlet za památkami v západní části Protivínska.

Vyrazili jsme v půl deváté ráno a přes Chvaletice a Skočice jsme dojeli do Drahonic, kde jsme se během exkurze v tamější Pražírně kávy (a chráněné dílně zároveň) dozvěděli spoustu zajímavostí. Průvodcem nám byl pan Jan Huszár, který nám na nové pražičce kávy vysvětlil techniku pražení, ukázal nám kávová zrna před pražením a po něm, ochotně vysvětlil, jaké máme druhy kávy a jaké v Pražírně míchají.

Jejich specialitou je směs Gold blend. Kávová zrna se po pražení nechávají zhruba 3 týdny odpočívat a pak teprve se melou, přičemž správný „turek“ má být semletý velmi najemno. Zajímavostí pro posluchače jeho přednášky byla Cascara (tzv. sušená kávová třešňová dužina), která se připravuje jako čaj, akorát obsahuje kofein. Většina přítomných se nechala zlákat vůní kávy a zakoupila si také pro sebe či své blízké čerstvě mletou kávu.

Naším dalším zastavením byly tvrze v Kestřanech, ze kterých je přístupná díky majitelům Haladovým Horní tvrz. Jejich cílem je dokončit v nárožní věži podlahy a osadit okna. Nabízí tu truhlářské kurzy „postaru“, během nichž se zájemci seznamují s technikou truhlařiny z doby našich prapředků.

Po Kestřanech nás mikrobus pana Víti Dohnala (velmi ochotného a vstřícného řidiče) dovezl do Putimi, kde jsme se vyfotili u sochy Josefa Švejka, jenž tu stojí u kamenného mostu od roku 2014. Poté jsme se přemístili k fotbalovému hřišti, kde na nás čekal oběd v příjemném prostředí zdejší restaurace. Po něm jsme dokončili prohlídku Putimi v místním kostele sv. Vavřince, kterým nás provedla paní Jaroslava Pixová, místní kronikářka a také spisovatelka knih s regionální tematikou. Ta nejnovější se jmenuje Za osudy klapajících perliček. Paní Pixová nám popsala nejen kostel, ale i osudy dvou nejznámějších postav spojených s Putimí, a to Švejka a Cimbury. Místní se ale prý nehádají o to, kdo z nich je důležitější.

Z Putimi jsme vyrazili do Ražic, kde nedávno otevřeli nové muzeum v bývalém Špýcharu. Interaktivní muzeum se skládá ze dvou částí, v nichž jsme si otestovali své znalosti o přírodě a o zrodu jihočeské železnice.

V předposlední zastávce naší cesty, Heřmani, jsme mohli společně s panem Petrem Hanusem, zdejším kostelníkem, poznat kostel sv. Jiljí z jiné stránky. Nejenže jsme se seznámili s událostmi spojenými s historií zdejšího kostela, ale dokonce jsme si i vyslechli tóny varhan a někteří z nás si vylezli do věže ke zvonům. Viděli jsme i řezbářskou zručnost pana Hanuse, který měl před sebou v neděli natáčení s Českou televizí nejen na toto téma. Rozsah jeho práce pro místní kostel, ale i kapličky v okolí je obdivuhodná. Na místním hřbitově jsme si také připomněli místního rodáka, scénáristu a režiséra Václava Kršku, který je zde pochován a jemuž jsme věnovali jednu z besed, které klub pravidelně pořádá. Světýlko jsme rozsvítili také u pietního místa heřmaňského rodáka, básníka Jana Čarka.

Poslední zastávkou byly Budičovice, kde jsme si cestou zpět do Protivína prohlédli selské baroko, o kterém přednášel před rokem pro náš klub pan Hladký.

Během výletu, jak podotkla paní Věra Piklová, byla atmosféra přátelská, otevřená, veselá a všichni přispívali svou troškou do mlýna. V okolí je celá řada míst, která lze navštívit, a tak se pokusíme v dalším roce podobný výlet znovu zorganizovat. Sledujte kalendář akcí na https://protivinnet.blogspot.cz/.

Za PVK Petra Čecháčková