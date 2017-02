Vydali se za tajemstvími historického Kamenného mostu

Písek – Přednáška Jiřího Hladkého se pro velký zájem opakuje.

Beseda o Kamenném mostě v Písku.Foto: Deník/Libuše Kolářová

O Kamenném mostě, který spojuje břehy řeky Otavy v Písku už od druhé poloviny 13. století, bylo řečeno a napsáno mnohé. Ale ještě ne zdaleka všechno. Přesvědčili se o tom návštěvníci Kávového klubu Vykulená Sova v Písku, kteří si ve středu 1. února přišli poslechnout přednášku spojenou s promítání současných i historických fotografií.



Přednášejícím byl znalec historie národní kulturní památky Jiří Hladký. Na mostě zná skoro každý z 611 kvádrů v zábradlí i další kameny. Byl u velké rekonstrukce mostu v letech 1996 až 1998 a při opravách po povodni v roce 2012. Jiří Hladký, kterého svými poznatky doplňoval ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek, zmínil i nápisy na zábradlí mostu, o kterých ani mnozí Písečáci nevědí.



Připomněl také, že v roce 1959 byl na most položen asfaltový koberec, který byl při rekonstrukci koncem devadesátých let minulého století nahrazen opět kostkami. Z padesátých let pocházel návrh, aby most byl uzpůsoben tak, aby po něm mohly přejíždět tanky. Tento nápad se naštěstí nepodařilo dotáhnout do konce.



Vážně byla historická památka ohrožena jižv roce 1898. Vozovka měla být rozšířena tak, aby se na ní mohly míjet povozy a na konzole měly být po obou stranách zavěšeny chodníky. Odstraněny měly být také sochy, které jsou ozdobou mostu, a nahrazeny prý „hezčími.“ Ani k tomu naštěstí nedošlo. Na mostě zůstaly zachovány původní sochy, na kterých se stále více podepisovalo počasí a občas i vandalové. Sochař Ivan Tlášek proto zhotovil jejich kopie a originály jsou uloženy v Prácheňském muzeu.

Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti se přednáška Jiřího Hladkého, kterou pořádá spolek Přátelé Kamenného mostu, bude opakovat ve středu od 19 hodin opět v Kávovém klubu Vykulená Sova.