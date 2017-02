Výběr do Oběžné dráhy začíná

Milevsko – Přípravy na 6. ročník pěvecké soutěže Oběžná dráha už začaly. Může se do ní přihlásit každý ve věku od deseti do dvaceti, kdo rád zpívá a chce si zkusit, jaké to je vystoupit jako pěvecká hvězda s tanečníky a muzikanty.

Ilustrační foto.Foto: Jan Kejval

Předvést je možné i vlastní hudební tvorbu. Přihlášky společně s videem nebo s odkazem videa mohou zájemci posílat na e-mail castingobeznadraha@seznam.cz nejpozději do 10. března. „Na základě videa dostanou ti, kdo se přihlásí, rozhodnutí o pozvání na casting, který se bude konat v dubnu v kině v Milevsku," uvedl za organizátory Jaromír Kašpar. Hostem soutěže bude zpěvačka Olga Lounová.

Autor: Stanislava Koblihová