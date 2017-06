Vodu na praní si musí nejprve navozit

Písecko – Nemáme vodu, nejezděte. Volal před dvěma lety chalupář z Nerestců rodině do Prahy.

Studna vyschla a voda se v ní od té doby neobjevila. S nedostatkem vody se tu ale místní potýkají ještě déle. „Zvykli jsme si šetřit, trvá to už několik let,“ konstatoval Čestmír Mezera, který je také zastupitelem obce.

Praní prádla v týdnu, jak bývá jinde zvykem, si tady dovolit nemohou. „Aby nebyla domácnost bez vody na běžnou potřebu, jako je mytí nebo vaření, tak vodu na praní vozím. Mám na ni tisícilitrovou nádrž, do ní zapojím čerpadlo, napojím to na pračku a pereme celý víkend,“ vysvětlil. Začíná uvažovat o nové studni. „Dosud se jevila šance na obecní vodovod a jeho napojení na vodu z Římova. Ta teď ale padla,“ upřesnil. Dálkový vodovod měl totiž vést původně z Římova přes Písek, Mirotice, Čimelice, Rakovice a Nerestce až do Mirovic. V Mirovicích si ale kvůli několikaletému čekání posílili a zkvalitnili vlastní zdroje a teď o vodu z Římova nestojí.

Společnost JVS, která dálkový vodovod vlastní, se proto rozhodla prodloužit jej z Mirotic pouze do Čimelic. Nerestce mají sice připravený projekt na obecní vodovod, ale říkají mu suchovod. Nemají ho nač připojit. Zatím kdo potřebuje, může si dojít pro pitnou vodu i na úřad.

Situace se tu zdá být zatím bezvýchodná. „Pokud bychom chtěli budovat vlastní vodojem, museli bychom udělat vrt 50 až 100 metrů hluboký, ale je tu uran, proto bychom museli vybudovat i úpravnu vody. Náš obecní rozpočet by ale podle současných podmínek dotací nestačil ani na jejich dofinancování,“ dodal Vladimír Macoun, starosta obce, která má sto obyvatel.