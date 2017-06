Víte, co je to Smart region?

Milevsko - Dozvíte se to v milevském domě kultury.

Milevsko. Ilustrační fotoFoto: Deník / Stanislava Koblihová

První veřejné představení projektu Živé město Milevsko - Smart region se uskuteční ve čtvrtek 29. června od 17 hodin v milevském domě kultury.

Projekt tu představí jednatel Služeb města Milevska Vít Král. „Jedná se o projekt, v němž se na rozvoji města a regionu může podílet každý z obyvatel. Je zcela otevřený, ale také náročný a dlouhodobý,“ uvedl Vít Král.

Od setkání očekává, že se obyvatelé zapojí se svými názory a budou diskutovat o tom, co by se jim líbilo a co naopak nelíbilo.