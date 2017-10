OBRAZEM: Ve Zlaté koruně žije švédský losí pes

České Budějovice – Psí štěkot vládl v sobotu a v neděli budějovickému výstavišti. Na 46. mezinárodní výstavě se předvedlo téměř 2800 psů všech plemen.

Rozhodčí posuzovali třeba postavu, srst, zuby, poslušnost či další kritéria a udělovali body podle mezinárodních pravidel. Podle jedné z organizátorek Marie Pártlové se na jihu Čech jedná o nejvýznamnější akci svého druhu, která má kredit i v rámci republiky.

K vidění byla i plemena, jejichž zástupců se v České republice chová jen pár jedinců, například švédský losí pes. Severské plemeno mělo na akci jediného reprezentanta – fenu Caisu. Přivezla ji chovatelka Michaela Plachá ze Zlaté Koruny. „Je to kříženec špice s vlkem,“ uvedla na adresu čtyřnohé krasavice Michaela Plachá a dodala, že se vlastně jedná o polovičního vlka. Má ještě psa, sourozence feny. V celé České republice je kolem 35 jedinců švédského losího psa.

„Je to národní plemeno ve Švédsku a severních státech,“ říká sympatická chovatelka ze Zlaté Koruny a připojuje, že jde o lovecké plemeno, honicí. Používá se na černou zvěř, ve Švédsku i na losy nebo medvědy. Úkolem psů je zvěř jen stopovat a nahánět, nepouštějí se do souboje. I když mohou laikovi připomínat huskiho, saně netahají ani je to nebaví. Michaela Plachá má švédské losí psy dva roky. Předtím měla bernského salašnického psa, který připomíná bernardýna. Caisu a jejího bratra si chovatelka pořídila na základě článku a obrázku v časopise.

Upozorňuje ale, že jde o zvíře pro zkušeného chovatele. „Je to klidné zvíře, ale má v sobě stále toho vlka,“ říká Michaela Plachá. Její psi jsou hodní k dětem, ale samotné by s nimi dítě nenechala.

Plemeno také potřebuje pravidelný pohyb. Je schopné být venku v akci třeba celý den. A také se jedná o smečkové zvíře. Proto chovatelka ze Zlaté Koruny má dva jedince. Ráda by k nim ještě dovezla i chovného psa, který zatím v republice chybí.