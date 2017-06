Ve škole chtějí vybudovat úplně nové odborné učebny

Kovářov - Základní školu v Kovářově navštěvuje v tomto školním roce celkem 150 žáků nejen z Kovářova a jeho místních částí, ale také z obcí Hrazany, Kostelec nad Vltavou a části obce Hrejkovice.

Výstava fotografií žáka 9. třídy Václava Ptáčka v kovářovské školeFoto: Deník / Stanislava Koblihová

Zdejší venkovská škola si rozhodně jako Popelka proti městským školám připadat nemusí.O škole jsme si povídali s jejím ředitelem Liborem Mandovcem (na snímku).

Za dobu vašeho působení se škola postupně proměňuje k lepšímu. Co považujete za největší úspěch v tomto školním roce?

Tento školní rok se nám kromě úspěšných realizací tradičních školních akcí, jako je Evropský den, školní ples, den otevřených dveří a podobně, podařilo například zavést elektronickou třídní knihu, získat finance na nákup florbalových mantinelů či vybavení kroužku Experimentátoři či zorganizovat vernisáž. Nejvíce mě však těší velké úspěchy našich žáků na soutěžích a olympiádách, kterých jsme se letos zúčastnili. Za všemi těmi medailemi stojí nejen talent, píle a dřina žáků, ale také pečlivá příprava pedagogů. Za ty desítky společných schůzek po skončení výuky jim patří velký dík.

Připravujete projekt na modernizaci školy, který by měl stát kolem sedmi milionů korun. Co by se díky němu mohlo ve škole změnit?

Projekt s názvem Podpora rozvoje klíčových kompetencí a společného vzdělávání v ZŠ Kovářov navazuje na projekt z roku 2015, díky němuž se podařilo zmodernizovat sedm kmenových učeben. Naše nová žádost usiluje o splnění dalších cílů strategického plánu školy: vybudovat dvě zbrusu nové odborné učebny (jazykovou a počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku) a zajistit plnou bezbariérovost objektu školy. Součástí projektu jsou například i venkovní úpravy areálu školy či kompletní rekonstrukce toalet ve staré budově.

V jaké fázi jsou přípravy dnes? Jak plánujete vše financovat a kdy by se mohl projekt uskutečnit?

V únoru byla podána žádost, na výsledky teprve čekáme. Bohužel jistá je zatím jen informace, že požadovaný objem financí ze všech škol v rámci tohoto programu iROP je pětinásobně vyšší, takže se uvidí.

Vzhledem k tomu, že jde o investiční projekt spojený s vnitřními i venkovními stavebními úpravami, vyšplhala se požadovaná částka opravdu vysoko. Většinu peněz by měly poskytnout evropské fondy, vlastní spoluúčast by opět zajistil zřizovatel školy, tedy obec Kovářov.

Pokud by vše dobře dopadlo, k uskutečnění projektu by mělo dojít příští rok.Dlouho se hovoří také o přípravě projektu na nové školní hřiště. Kde by mělo vzniknout a pro jaké sporty by sloužilo?

Jedná se o rekonstrukci stávajícího školního hřiště, které přímo navazuje na školní areál. V rámci rekonstrukce bude pokryt dvoudráhový běžecký ovál o délce 150 m umělým polyuretanovým povrchem, taktéž čtyřdráhová běžecká rovinka a některé sektory technických disciplín. V rámci stavby bude na hřišti 40 x 20 m vybudován nový polyuretanový povrch a záchytné sítě za brankovými čarami. Toto hřiště bude multifunkční, takže se bude využívat pro kopanou, florbal, házenou, volejbal, nohejbal či basketbal. Taktéž bude doplněn sektor pro skok vysoký, daleký a vrh koulí.

Pokud se projekt uskuteční, bude moci na hřiště i veřejnost?

Hřiště bude samozřejmě využíváno za jasně daných pravidel i veřejností, podobně jako je využívána školní tělocvična. Doplněno bude také o kondiční areál obsahující šplhací sestavu a čtyři venkovní posilovací stroje.

Kolik peněz byste na to potřebovali a kdy by se mohly plány uskutečnit?

Plánovaný rozpočet této kompletní rekonstrukce činí více než čtyři miliony korun. Vzhledem k této výši se obec Kovářov jako zřizovatel školy stále snaží získat nějakou dotaci, která by zajistila alespoň část financí, zatím však neúspěšně. Nejenom mým přáním je, aby to vyšlo co nejdříve.