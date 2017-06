V růžové i modré pochodují za prevenci a osvětu

Písek – Přibližně osm tisíc žen ročně preventivně vyšetří zdravotníci píseckého mamografického centra.

To funguje už deset let a v jižních Čechách je jediným mamografickým screeningovým centrem, které nepatří soukromému subjektu, ale zřizuje ho Jihočeský kraj. „Kromě osmi tisíc žen, které každý rok dorazí na preventivní vyšetření, přijde dalších několik tisíc pacientek na diagnostické vyšetření poté, co si v prsu něco nahmatají,“ podotkl ředitel Nemocnice Písek a vedoucí lékař Mamografického screeningového centra Jiří Holan.

Na důkaz podpory žen s rakovinou prsu se každoročně na mnoha místech koná růžový AVON pochod. Akce, jejímž symbolem jsou růžová trička, se v sobotu 24. června uskuteční také v Českých Budějovicích. Pochod vyrazí v 10 hodin od MC Máj směrem k všesportovní hale.

Z preventivních vyšetření vzejde podle jeho slov pouze několik zhoubných bulek ročně, padesát karcinomů ale diagnostikují těm, které na mamografii přijdou až po nahmatání bulky. „Z toho je patrné, jak důležitá je prevence. Dnes už umíme rakovinu prsu dobře léčit, ale jde o čas. V čím vyšším stádiu nemoc je, tím je to složitější,“ doplnil ředitel.

Ke snížení počtu pacientek s pokročilými karcinomy přispívá i zavedení mamografických vyšetření žen nad 45 let hrazených ze zdravotního pojištění, a to jednou za dva roky. V Jihočeském kraji je podstupuje přibližně šedesát procent žen, které na tuto službu mají nárok. Zbylých čtyřicet procent stále prevenci podceňuje. „Mamografií se daří nalézat už počínající fáze rakovinného bujení. Tím se významně posunula vyléčitelnost žen s tímto onemocněním vysoko nad devadesát procent,“ uvedl Jiří Holan.

V písecké nemocnici si mohou nechat vyšetřit prsa i ženy mladší 45 let. Ve věku 40 až 45 let se jedná o mamografické vyšetření, které stojí 750 korun, v případě mladších o ultrazvukové, za které zaplatí 350 korun. Ultrazvukem lze vyšetřovat ženy i dívky v jakémkoliv věku, protože při něm není využíváno ionizující záření. „Řada maminek do centra se svými dcerami chodí už od dospívání, a to především v případech, kdy samy rakovinu prsu prodělaly,“ dodal ředitel Jiří Holan.

Objednání do píseckého mamografického centra trvá necelých deset dní, což je nejkratší doba v jižních Čechách.

Za zdravé chlapy

S podobnou myšlenkou jako AVON pochod vznikl před čtyřmi lety v Písku pochod za zdravé chlapy, který pořádá písecká nemocnice. Místo v růžových tričkách ale účastníci chodí v modrých, která doplňují trenky. Osvětová akce upozorňuje na důležitost prevence rakoviny prostaty, nejčastějšího nádorového onemocnění mužů. Pochod se v Písku uskuteční i letos, ale kromě urologie se zaměří také na chirurgii a gynekologii.