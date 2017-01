V písecké porodnici se loni narodilo 906 dětí

Písek – V porodnici písecké nemocnice se v roce 2016 narodilo 906 dětí, z toho 16 dvojčat. Je to o 41 dětí více než v roce 2015.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Chlapců se narodilo o 32 více než děvčat. Nejoblíbenějšími jmény byly Jakub, Tomáš, Ondřej, Ema, Tereza, Anna. Mezi méně častá jména se zařadila například Eveline, Annabela nebo Thea.

Podle ředitele nemocnice se porodnost postupně zvyšuje už několik let. „Je to dáno zejména kvalitou poskytované péče, nadstandardním přístupem i prostředím a také tím, že jsme společně s českobudějovickou nemocnicí jedinými zdravotnickými zařízeními v kraji, kde máme centra s péčí o nedonošence. To zajišťuje péči o nedonošené novorozence," uvedl ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

„Doplňujeme komplexní akreditovanou péči perinatologické jednotky v Českých Budějovicích a jsme jediným intermediálním perinatologickým centrem v severozápadní části kraje. Narodilo se zde 86 dětí s porodní váhou menší než 2500 gramů. Na druhé straně, narodilo se tu i 53 dětí s porodní váhou nad čtyři kilogramy," upřesnil Michal Turek, primář Oddělení gynekologie a porodnice Nemocnice Písek.

Písecká porodnice dlouhodobě pracuje na zlepšování služeb pro rodičky. Jde cestou odstranění sterility lékařského prostředí. „Naše porodnice dnes vypadá spíše jako zařízení hotelového typu než nemocnice. V minulém roce zde byly zrekonstruovány porodní sály, které jsou vybaveny moderními přístroji, novými lůžky a sedacími kouty. Rodičky si mohou vybrat i barvu sálu, která jim je příjemná. Nově byly zřízeny takzvané rodinné pokoje pro pobyt matek, otců nebo celých rodin společně po porodu. Rodina má k dispozici pokoje s komfortním sociálním příslušenstvím a wi-fi připojením. Jedná se v podstatě o plně vybavené apartmány s poskytováním služeb včetně například stravování formou minutek pro celé rodiny nebo zázemí pro příbuzné s prvky rodinné intimity. Nabízíme těhotenské předporodní kurzy a v rámci poporodní péče prosazujeme tzv. bonding – tedy přivinutí dítěte k tělu rodiče, který umožňujeme matkám i otcům po spontánním porodu, ale i po císařském řezu. Samozřejmostí je samotný lidský přístup k rodičkám, vyhovění jejich přání a pochopení jejich potřeb," řekl ředitel písecké nemocnice.

Porodnice písecké nemocnice je od loňského roku také držitelem certifikátu PPP (Přirozený porod v porodnici). Ten dokládá přívětivý přístup personálu k rodičkám a vysoký standard porodní péče. Písecká porodnice dokonce vloni obsadila první místo v dlouhodobém výzkumu garantovaném WHO ve spokojenosti rodiček (PPP). „V Písku přitom rodí celých 33 procent žen z okolních okresů. Toto výjimečné číslo potvrzuje oblíbenost porodnice," řekl Jiří Holan.

Písecká porodnice se dále vymyká v republikovém srovnání v oblasti spolupráce s anesteziology. „Rodičkám nabízíme v současnosti nejúčinnější úlevu od bolesti – epidurální analgezii. Vloni ji využilo čtyřicet procent všech rodiček. Je to metoda, která je i ve velkých porodnických pracovištích standardně využívána pro svou mimořádnou účinnost. Výrazné zmírnění porodních bolestí rodičce umožní klidněji prožít tento děj, zvýší naději na spontánní porod a umožní bezbolestné šití případných porodních poranění. U použití této metody je procento císařských řezů pouhých jedenáct procent," doplnil primář ARO (Anesteziologicko-resuscitačního oddělení) Tomáš Piksa.