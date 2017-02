V obecním úřadě budou personální změny

Čimelice – Na čtvrtečním jednání zastupitelů informoval starosta Vladimír Pánek o personálních změnách v obecním úřadu. Na vyhlášenou výzvu na pozici tajemníka zatím nereagoval nikdo s potřebnými zkušenostmi.

Čimelice. Ilustrační foto.Foto: Deník/Lucie Kotrbová

„Přihlásila se jedna uchazečka s právnickým vzděláním, která by mohla být přínosem pro chod obce. Zatím jsme se dohodli, že by mohla pracovat jako asistentka starosty na půl úvazku na dobu určitou šest měsíců s tříměsíční zkušební lhůtou," vysvětlil Vladimír Pánek. Pokud se osvědčí, mohl by se jí pracovní úvazek upravit. Zastupitelé s jeho návrhem souhlasili.

Další změna se týká pozice referenta. Současný pracovník z ní odchází dohodou. „Místo něj nastoupí Vladimír Bouček, a to na dobu určitou s tříměsíční zkušební lhůtou. Působil dvě volební období jako místostarosta a pak část volebního období jako starosta, ale stres ze zodpovědnosti, kterou funkce starosty obnáší, neunesl. Svými zkušenostmi by mohl obci pomoci," odůvodnil Vladimír Pánek.

Dodal, že je důležité, aby byly za pracovníky úřadu vidět dobré výsledky. Podle toho se pak bude o jejich pozicích rozhodovat dál.