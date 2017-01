V nejlepší soutěžní paštice byl zázvor, skořice a smažená cibule

Slabčice - Přinášíme ohlédnutí za festivalem tradiční venkovské zabijačkové speciality, který uspořádali ve Slabčicích.

Někde pořádají borůvkobraní, ale ve Slabčicích si řekli, že uspořádají první paštikový festival se soutěží o nejlepší domácí paštiku. Do ní přineslo své výrobky deset mužů a jedna žena. „Paštiky hodnotí pod pořadovým číslem bez jména autora komise, ve které jsou všechny věkové kategorie žen i mužů. Chtěli jsme, aby to bylo spravedlivé," uvedl za pořadatele Jawa Fichtl Team Slabčice Miroslav Šoch. I on přinesl do soutěže paštiku, kterou vyrobil.

Návštěvníkům i porotě se nápad líbil. „Jsme na vsi, děláme tu domácí zabijačky a paštiky k tomu patří. Syn také soutěží, ale doma jsem nesměla ani ochutnat," prozradila porotkyně Iveta Kuntová z Písecké Smolče. Další členové poroty se shodli na tom, že měli hodně těžkou úlohu. Bylo vidět, že se soutěžící snažili. „Paštiku jsem dělal teprve podruhé. Odkoukal jsem ji napřed od řezníků na zabijačkách," prozradil soutěžící Zdeněk Kunt. Ačkoli organizátoři nekladli ohledně surovin žádná omezení, byly téměř všechny výrobky z vepřového masa a jater. Jedna originální byla ale také z hlívy ústřičné.

Hodnotil se vzhled, vůně a chuť. První místo získal profesionál – řezník Josef Trantina. Mezi návštěvníky byl i řezník Josef Lejčar. Ten by dal vítězné paštice jedničku i za vzhled. Nechyběl tu ani starosta obce Jaroslav Bouška, který jen chválil: „Míra Šoch je šikovný organizátor. Má dobré nápady, díky kterým se lidé sejdou, pobaví se, a dělá tu hodně pro děti." Kromě toho, že také všichni návštěvníci soutěžní speciality ochutnali, zasoutěžili si pak ještě v zatloukání hřebíků špičkou kladiva.

Miroslav Šoch

za Fichtl Team Slabčice

„Pořádáme tu tradiční Fichtl Cup a z jeho výtěžku pak podporujeme další akce, především pro děti. Napadlo nás uspořádat něco pro všechny věkové kategorie a vznikl paštikový festival."

Vítězná paštika:

„Základem je vepřové maso a játra. Do paštiky jsem přidal skořici, zázvor, smaženou cibuli, sůl a pepř.

Dělám ji bez konzervantů. Dávám ji do umělých střev a pak do mrazáku," prozradil vítěz Josef Trantina.