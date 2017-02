V mrazivých dnech hřeje v Portyči slunce

Písek - Výstava fotografií Jarmily Antoňákové potrvá do 25. února.

Východy a západy slunce, ale i slunce v různé denní době ozařující krásnou krajinu. To jsou náměty fotografií amatérské fotografky Jarmily Antoňákové, které si zájemci mohou do 25. února prohlédnout v písecké galerii Portyč. „Autorka je srdcem krajinářka, proto ji odjakživa lákají východy a západy slunce. Jsou to magické okamžiky, které kvůli vstávání do práce, stresu, shonu nebo únavě většinou propásneme. Právě tyto sváteční chvíle najdeme na fotografiích Jarmily Antoňákové," uvedla na vernisáži výstavy vedoucí galerie Portyč Ivana Samcová Hejlová.

Jarmila Antoňáková připomíná, že fotografování je koníčkem, který má blahodárný vliv jak na psychiku, tak na celou kondičku autora. Nutí ho dívat se na svět mnohem pozorněji, oceňovat i všední krásy a učit se stále novým věcem.

Fotografka je rodačkou z Piešťan, žila v Ostravě a Plzni a nyní je jejím domovem Písek. První výstavu uspořádala v Plzni. „O fotografování se Jarmila Antoňáková začala zajímat již v dětství a v základní škole navštěvovala fotografický kroužek. Svou tvorbou se snaží přesvědčit, a úspěšně, že i amatér může něco dokázat, pokud se svému koníčku věnuje s plným nasazením," představila fotografku její přítelkyně Jiřina Cváčková.

Pro svou píseckou výstavu zvolila Jarmila Antoňáková období, kdy je venku zima a brzy tma a věří, že návštěvníky Portyče zahřeje slunce na jejích fotografiích.