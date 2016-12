V Chile rozbalují dárky až po půlnoci. Cukroví nepečou

Písek - Sedmnáctiletá studentka Barbara Delgado z Chile je zvyklá rozbalovat dárky pod stromečkem až 25. prosince, respektive po půlnoci ze čtyřiadvacátého. Letos nebude muset čekat tak dlouho, protože oslaví Vánoce „po česku".

Barbara Delgado z Chile studuje v Písku.Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Vánoce se v Chile slaví 25. prosince. Tomu předchází velká rodinná večeře 24. prosince. „Večeříme kolem desáté hodiny večer, a pak čekáme na půlnoc. Teprve pak můžeme jít ke stromečku, kde se sejde celá rodina a rozbalujeme dárky," popisuje Barbara, která je v rámci výměnného pobytu přes Rotary klub na rok studentkou píseckého gymnázia.

Dárky v Chile nosí Santa Claus. To ale není jediný rozdíl oproti českým Vánocům. „U nás jsou Vánoce víc komerční. Tady je to takové hezké, pohodové, víc duchovní. Také máte Mikuláše," porovnává studentka, která letos poprvé ochutná kapra s bramborovým salátem. „Už se na to těším. Ryby znám, ale nikdy jsem je nejedla v této úpravě. My večeříme obvykle kuřecí nebo krůtí maso a tradiční jsou domácí bramborové krokety," pokračuje s tím, že každá rodina to může mít trochu jinak. Cukroví v Chile prakticky neexistuje. Dělá se jen speciální vánoční pečivo na způsob české štoly.

Tradiční je také domácí alkoholický nápoj, jehož název v překladu znamená opičí ocas.

Žádné zvláštní zvyky se podle ní v Chile na Vánoce nedrží. Kromě toho, že v Chile je o Vánocích kolem třiceti stupňů Celsia, je tam také pětihodinový časový rozdíl oproti Česku.