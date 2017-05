V budoucnu by měla být turistům přístupná i zvonice

Milevsko – Kostel svatého Jiljí na milevském hřbitově patří k premonstrátskému klášteru.

Milevsko, kostel sv. Jiljí u milevského kláštera. Ilustrační fotoFoto: Deník / Stanislava Koblihová

Je dokonce starší, než samotný klášter. Původně byl románský jednolodní tribunový. Později na sklonku 14. století byl částečně goticky přestavěn. Z původní románské stavby zůstala část severní zdi a zvonice. Za zmínku také stojí unikátní gotická síťová klenba takzvaného milevského typu s freskami vztahujícími se k rodu Hodějovských z Hodějova a původní gotický krov. Tolik se mohou návštěvníci třeba dozvědět na prohlídkové trase v milevském klášteře, který je v jejich povědomí mnohem známější svou románskou bazilikou Navštívení Panny Marie, původně ze 12. století

Vedle kláštera působí kostel svatého Jiljí skromnějším dojmem. Premonstráti se mu ale snaží vrátit jeho krásnou podobu. Podle stavebního technika Strahovského kláštera, pod který milevský klášter spadá, Václava Šturma začala rekonstrukce v roce 2008 a postupuje po částech, podle toho, jak se daří získávat peníze a především dotace z programu Záchrana architektonického dědictví z Ministerstva kultury.

Předloni začala díky dotaci rekonstrukce východní části kostela v sakristii a presbytáři vytrháním podlah, pod kterými byly objeveny archeologické nálezy. Problémem je velká vlhkost, proto byly odstraněny i omítky, aby zdivo vysychalo. Nálezy pod podlahou byly poté zasypány štěrkem, ve kterém je umístěný odvětrávací kanál.

Loni premonstráti vybudovali z vlastních peněz dešťovou kanalizaci, která odvádí vodu z nových okapů přes hřbitov na pozemek děkanství, kde je desetikubíková nádrž. Vodu z ní využívají návštěvníci hřbitova. Měření vlhkosti od roku 2007 do roku 2017 potvrdila, že se práce vyplatila. Vlhkost se výrazně snížila. Vyhráno ale úplně není. „Kostel je bohužel pod terénem. Kolem něj je téměř metr navážky. A okolo presbytáře a sakristie jsou umístěné hrobky, proto se tam nedá udělat odvodnění,“ doplnil Václav Šturm.

Na letošní rok mají přislíbenou dotaci půl milionu korun z Ministerstva kultury na dokončení omítek a podlahy v sakristii a presbytáři. Podlaha bude prodyšná z cihelné dlažby, výškově se bude přibližovat původní gotické a odhalí patky pilířů, které byly poslední o téměř třicet centimetrů vyšší podlahou z broušené žuly ze 70. let zakryté. Celkové náklady předpokládají téměř 800 tisíc korun. S pracemi by rádi začali v letních měsících.

Příští rok by měla začít rekonstrukce hlavní lodi. V ní je smuteční síň, jejíž podoba je ze sedmdesátých let minulého století. Také v ní bude napřed odstraněná podlaha a pak přijde na řadu archeologický průzkum. Teprve poté bude možné rekonstruovat interiér.

Časem by měla přijít na řadu i samotná zvonice, která má gotický krov. Schody v ní jsou nebezpečné, ale měly by být zrestaurované, aby mohla být zpřístupněná turistům.