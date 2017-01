Už nejsou mezi námi: kdo zemřel na Písecku

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

22. 1. Marta Kvíčalová, Hradišťská, Písek 83 let

23. 1. Marie Holanová, Heřmaň 81 let

24. 1. Václav Kučera, Čížová 71 let

27. 1. Jiří Suchel, 17. listopadu, Písek 80 let

29. 1. Eva Tomová, Kollárova, Písek 79 let

Kontaktní místo Mirovice – Hybrantová Eva, PS Habich:

26. 1. Jiřina Appelová, Mirovice 80 let

Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

20. 1. Jan Černý, Mirotice 71 let

23. 1. Stanislav Lusk, Písek 83 let

24. 1. Vilém Cejnar, Písek 99 let

24. 1. Vlasta Vokůrková, Písek 63 let

26. 1. Ludmila Branžovská, Jetětice 73 let

29. 1. Josef Svoboda, Písek 79 let

29. 1. František Břicháček, Písek 67 let

Pohřební služba Městské služby Písek:

24. 1. Blanka Kržová, Písek 73 let

25. 1. Růžena Růžičková, Písek 91 let

25. 1. Marek Václavík, Písek 41 let

25. 1. Ludmila Kácová, Střítež 82 let

28. 1. Danuška Halmazňová, Bernartice 88 let

Pohřební služba Milevsko:

24. 1. Jindřiška Spáčilová, Milevsko 73 let

24. 1. Růžena Hejhalová, Okrouhlá 70 let

28. 1. Anežka Štrubínská, Zběšice 85 let

30. 1. Anna Hřebíková, Milevsko 73 let

31. 1. Ladislav Spáčil, Milevsko 77 let

31. 1. Antonín Suk, Zlučín 78 let