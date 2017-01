Už nejsou mezi námi: kdo zemřel na Písecku

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Ilustrační foto. Foto: František Synek

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

13. 1. Radek Cibulec, Domažlice 44 let

15. 1. Emilie Dvořáková, Lipová Alej, Písek 91 let

16. 1. Blažena Nechvátalová, Roztoky u Prahy 78 let

17. 1. Jiřina Suchanová, Mirovice 84 let

19. 1. Jitka Sejpková, Vinická, Písek 63 let

20. 1. Marie Gabrielová, Smetanova Lhota 84 let

20. 1. Ladislav Tetauer, Jarotice 89 let

22. 1. Jiří Svatek, Skály 80 let

22. 1. Miloslava Táborová, Otavská, Písek 87 let

Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

16. 1. Jaroslav Žemlička, Písek 82 let

18. 1. Julius Hrdlička, Písek 86 let

20. 1. Jaroslav Pícha, Paseky 85 let

20. 1. Eva Zemanová, Čimelice 81 let

23. 1. Stanislav Lusk, Písek 83 let

Pohřební služba Městské služby Písek:

18. 1. Marie Stojanová, Albrechtice n/Vl. nedožitých 66 let

Pohřební služba Milevsko:

18. 1. Eva Sýkorová, Milevsko 70 let

18. 1. Jaromír Polák, Podboří 83 let

18. 1. Ludmila Komárková, Hrejkovice 82 let

18. 1. Jindřiška Vlková, Čimelice 63 let

23. 1. Jiří Krejčík, Milevsko 89 let

23. 1. Jana Kotová, Vladyčín 85 let

24. 1. Jiřina Fixová, Probulov 89 let