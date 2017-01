Už nejsou mezi námi: kdo zemřel na Písecku

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Ilustrační foto. Foto: František Synek

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

27. 12. Josef Tůma, Jihlava 60 let

27. 12. Ludmila Kučerová, Mírové nám., Písek 83 let

28. 12. Jiřina Tomanová, Topělecká, Písek 84 let

28. 12. Ing. Karel Rozhoň, Čimelice 75 let

31. 12. Ludmila Jílková, Drlíčov, Písek 54 let

1. 1. Irena Souhradová, Čelakovského, Písek 94 let

Kontaktní místo Mirovice – Hybrantová Eva, PS J. Habich:

1. 1. Libuše Šípová, Nevězice 93 let

Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

3. 1. Karel Kotlín, Písek 54 let

Pohřební služba Městské služby Písek:

28. 12. Marie Šimková, Písek nedožitých 85 let

29. 12. Bohumila Zahrádková, Písek nedožitých 90 let

30. 12. Ludmila Skálová, Písek 69 let

1. 1. Ludmila Vacková, Písek 97 let

Pohřební služba Milevsko:

30. 12. Jiří Janeček, Veselíčko 70 let

30. 12. Růžena Boušková, Milevsko 92 let

1. 1. Miloslav Chýle, Milevsko 93 let

2. 1. Marta Himlová, Milevsko 83 let

2. 1. Ladislav Kubec, Zbelítov 55 let

2. 1. Věra Gabrielová, Milevsko 92 let

2. 1. Marie Melichová, Drahnětice 89 let