Už nejsou mezi námi: kdo zemřel na Písecku

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Ilustrační foto. Foto: František Synek

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

16. 12. MVDr. Miroslav Kubička, Na Pěníku, Písek 95 let

19. 12. PHDr. Květoslava Šindelková, Čelakovského, Písek 80 let

22. 12. Marie Hlaváčová, Č. Budějovice 76 let

24. 12. Věra Šafaříková, Třebkov 54 let

25. 12. Karel Říha, Praha 75 let

Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

11. 12. Miloslav Picek, Písek 64 let

17. 12. Jiří Jedlička, Písek 69 let

20. 12. Josef Pekárek, Čimelice 75 let

Pohřební služba Milevsko:

20. 12. Václav Říha, Ratiboř 59 let

21. 12. Marie Fuková, Sepekov 70 let

22. 12. Marta Dvořáková, Branice 71 let

23. 12. Marta Šaubová, Květuš 84 let

25. 12. Marie Jílková, Milevsko 77 let

26. 12. Anna Pulkevičová, Bernartice 87 let