Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

4. 10. Pavel Bláha, Zlivice 76 let

4. 10. Jarmila Novosadová, Dr. M. Horákové, Písek 85 let

8. 10. Zdeňka Syrovátková, Na Pakšovce, Písek 66 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

1. 10. Jaroslav Lamač, Písek 93 let

2. 10. Michal Sabó, Písek 81 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

5. 10. Roman Peterka, Písek 51 let

9. 10. Pavel Hampejs, Písek nedožitých 73 let



Pohřební služba Milevsko:

2. 10. Marie Trucová, Praha 93 let

7. 10. Jiří Mráz, Lašovice 75 let



Marie Bendová z Českých Budějovic, která pocházela z Písku, zemřela ve věku 73 let. Poslední rozloučení se koná v kostele sv. Petra a Pavla v Hosíně dne 11. října od 10 hodin.