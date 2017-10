Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

25. 9. Jiří Vondrášek, Praha 73 let

27. 9. Josef Chmela, Čížová 76 let

27. 9. Milan Počta, Staré Sedlo 67 let

29. 9. Jan Mižikár, Přemyslova, Písek 64 let

30. 9. Robert Capo, Tř. Přátelství, Písek 88 let

30. 9. Ladislav Komrska, Nábřeží 1. Máje, Písek 70 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

28. 8. Jaroslav Zelenka, Písek 76 let

2. 10. Stanislav Lidinský, Písek 82 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

27. 9. Josef Málek, Písek 63 let

27. 9. Hana Valková, Písek 52 let



Pohřební služba Milevsko:

2. 10. Marie Cvrková, Dolní Nerestce 77 let