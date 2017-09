Už nejsou mezi námi

Písek - Na Písecku zemřeli:

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

18. 9. Pavel Zemek, Jablonského, Písek 56 let

18. 9. Karel Pasauer, Drhovle 74 let

20. 9. Magdalena Lautnerová, Budějovická, Písek 87 let

20. 9. Jaroslav Zeman, Čelakovského, Písek 88 let

21. 9. Blažena Švantnerová, Roháčova, Písek 82 let

23. 9. Jan Forejt, Za Pazdernou, Písek 75 let

23. 9. Jůlius Graus, třída Přátelství, Písek 70 let

25. 9. Zdeněk Hejra, Jiráskovo náb., Písek 64 let

25. 9. Růžena Brejchová, Masarykovo nám., Protivín 74 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

15. 9. MUDr. Jan Vurm, Písek 83 let

16. 9. Karel Košťál, Nevězice 88 let

22. 9. Karel Valenta, Písek 88 let

23. 9. Marie Mužíková, Protivín 93 let

25. 9. Petr Český, Písek 50 let



Pohřební služba Milevsko:

19. 9. Marie Grögerová, Sepekov 83 let

21. 9. Antonín Kolář, Sepekov 70 let

22. 9. Libuše Bočanová, Milevsko 89 let

26. 9. Karolina Veselá, Milevsko 89 let