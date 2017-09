Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

11. 9. Josef Nešvara, Mirovice 77 let

13. 9. Daniel Mísař, Krč 9 let

14. 9. Marie Benáková, Dvořákova, Písek 90 let

15. 9. Vladimír Meduna, Masarykovo nám., Protivín 75 let

17. 9. Karel Caldr, Dobev 86 let



Kontaktní místo Mirovice Hybrantová – PS Habich

12. 9. Vladimír Jireš, Čimelice 59 let

15. 9. Marie Jedličková, Sousedovice 83 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

12. 9. Ing. Jana Reindlová, Písek 71 let

12. 9. Jana Kothánková, Chřešťovice 68 let

15. 9. L'udovít Slimák, Písek 87 let



Pohřební služba Milevsko:

12. 9. Miloslav Turnovec, Petříkovice 92 let

14. 9. Jaroslava Sýkorová, Milevsko 70 let

15. 9. Alois Vansa, Slabčice 83 let

17. 9. Jan Herout, Božetice 72 let