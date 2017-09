Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

6. 9. Jan Červeňák, Zámek, Protivín 54 let

7. 9. Ivana Slavíková, Táborská, Písek 53 let

7. 9. Jarmila Koštová, třída Přátelství, Písek 91 let

8. 9. Božena Bečková, 17. Listopadu, Písek 70 let

9. 9. Antonín Mathiasko, Karla Čapka, Písek 87 let

11. 9. Marie Němcová, Masarykovo nám., Protivín 85 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

6. 9. Jaroslav Houdek, Písek 90 let

8. 9. Marie Chmelíková, Záhoří 90 let

9. 9. Zdeněk Bouší, Putim 76 let

10. 9. Marie Smíšková, Písek 76 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

8. 9. Bohuška Švejnochová, Písek 86 let



Pohřební služba Milevsko:

6. 9. Josef Zabloudil, Milevsko 86 let

9. 9. Pavel Žák, Kostelec nad Vltavou 56 let