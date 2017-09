Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

26. 8. Bohumil Habich, K Lipám, Písek 84 let

29. 8. Ludmila Hnátová, Bechyně 75 let

31. 8. Zdeněk Pokoj, třída Přátelství, Písek 77 let

2. 9. Josef Duran, Praha 58 let

2. 9. Jozef Koky, Chelčického, Písek 58 let

2. 9. Jiří Poláček, Masarykovo nám., Protivín 78 let

3. 9. Eva Tomanová, Stará Vráž 80 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

28. 8. Anděla Böhmová, Písek 99 let

28. 8. Antonín Ručkay, Písek 42 let

29. 8. Jiří Hřídel, Písek 75 let

29. 8. Jiřina Kiewegová, Protivín 71 let

2. 9. Marie Moulisová, Písek 68 let

4. 9. František Smolař, Chřešťovice 88 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

2. 9. Jan Kostohryz, Písek 79 let



Pohřební služba Milevsko:

29. 8. Jiří Drazdík, Lašovice 50 let

30. 8. Josef Kotrba, Milevsko 87 let

2. 9. Marie Malá, Zběšice 89 let