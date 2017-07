Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

26. 6. Emilie Dlouhá, České Budějovice 75 let

27. 6. Vlastimila Švejnohová, Rašínova, Písek 87 let

28. 6. Eva Váňová, Praha 77 let

28. 6. Ludmila Zelnerová, Chraštičky 78 let

29. 6. Vladimír Schweizer, Na Houpačkách, Písek 79 let

29. 6. Jaroslav Bízek, Blanická, Protivín 70 let

30. 6. Růžena Velková, Na Houpačkách, Písek 87 let

1. 7. Karel Vávřík, Pražská, Písek 89 let

1. 7. Jiří Toman, Ke Střelnici, Písek 64 let

1. 7. Hana Knobová, Otavská, Písek 82 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

26. 6. Marie Korbelová, Písek 90 let

28. 6. Jaroslav Flaška, Písek 67 let

28. 6. Marie Staňková, Bechyně 91 let

29. 6. Jaroslava Veselá, Milevsko 89 let

3. 7. Anna Mikšíčková, Protivín 66 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

28. 6. Miloslav Závorka, Písek nedožitých 93 let

28. 6. Ludmila Plavčanová, Písek nedožitých 83 let