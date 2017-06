Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich:

12. 6. Josef Hampl, Jeronýmova, Písek 92 let

12. 6. Ivan Šochman, Rašínova, Písek 83 let

14. 6. Josef Košatka, Orlík nad Vltavou 63 let

14. 6. Miroslav Kořánek, Čelakovského, Písek 88 let

17. 6. Jiřina Ranná, Karla Čapka, Písek 75 let



Kontaktní místo Mirovice – E. Hybrantová, PS Habich:

18. 6. Jiří Danda, Mirovice 73 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

13. 6. Jarmila Hejlová, Dědovice 81 let

15. 6. Marie Hesounová, Písek 77 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

14. 6. Josef Procházka, Čížová 79 let

14. 6. Václav Hynek, Písek 80 let

15. 6. Věra Nováková, Písek nedožitých 71 let

16. 6. Anežka Kořánová, Písek 88 let

17. 6. Jaroslava Filipová, Horní Záhoří 74 let



Pohřební služba Milevsko:

14. 6. Pavel Jahoda, Milevsko 71 let

16. 6. Jiří Kubec, Zbelítov 51 let

20. 6. Jan Vlna, Zahrádka 83 let