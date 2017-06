Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Ilustrační fotoFoto: Deník / Lucie Kotrbová

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

6. 6. Vladimír Lopata, Čížová 87 let

11. 6. Karel Strnad, Topělecká, Písek 70 let

10. 6. Helena Kovácsová, Česká Lípa 76 let



Kontaktní místo Mirovice - E. Hybrantová, PS Habich:

6. 6. Ing. Jaroslava Jiráková, Mirovice 75 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

7. 6. Jiřina Mrákotová, Krsice 92 let

8. 6. Drahomíra Simotová, Písek 67 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

10. 6. Miroslava Matoušová, Praha nedožitých 50 let



Pohřební služba Milevsko:

12. 6. Věra Blažková, Stehlovice 84 let