Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Ilustrační fotoFoto: Deník / Lucie Kotrbová

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

30. 5. Libuše Blízková, Na Houpačkách, Písek 65 let

30. 5. Jan Bartůněk, Praha 64 let

31. 5. Marie Hanusová, Na Ryšavce, Písek 74 let

31. 5. Miroslav Suchý, Praha 87 let

2. 6. Jana Válová, Horní Ostrovec 68 let

4. 6. Julie Uhlířová, Oborská, Protivín 80 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

31. 5. Marie Hlavešová, Popovec 84 let

31. 5. Jaroslav Keclík, Kestřany 71 let

1. 6. Kristina Pohnánová, Údraž 75 let

3. 6. Alena Kadlecová, Čimelice 81 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

31. 5. Pavel Hrubý, Písek nedožitých 64 let



Pohřební služba Milevsko:

30. 5. Jiřina Kolínová, Mokřice 90 let

3. 6. Stanislav Mužík, Milevsko 72 let

4. 6. Jaroslav Kukač, Mozolov 69 let