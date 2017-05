Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Smuteční svíčky. Ilustrační foto.Foto: Deník

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

13. 5. Marie Toušková, Protivín 74 let

15. 5. Anna Zborníková, Nábřeží 1. máje, Písek 94 let

17. 5. Karel Kulich, Protivín 56 let

18. 5. Josef Vokatý, Mirotice 65 let

18. 5. Petr Kulykowec, Stroupežnického, Písek 49 let

18. 5. Anežka Růžičková, Jiráskovo nábřeží, Písek 85 let

19. 5. Věra Pavlovová, Čelakovského, Písek 91 let

19. 5. Anna Chmelíková, Svatá Anna 87 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

21. 5. Jaroslava Procházková, Chrastiny 80 let

22. 5. Mgr. Jana Trázníková, Obora u Čimelic 60 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

13. 5. Alois Filandr, Milevsko 81 let

20. 5. Božena Staňková, Temešvár nedožitých 86 let



Pohřební služba Milevsko:

17. 5. Mgr. Marie Jiroušková, Sepekov 82 let

19. 5. Jaroslav Prášek, Milevsko 66 let

21. 5. Jan Hurtík, Bilinka 76 let