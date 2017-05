Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

27. 4. Stanislav Kuranda, Písek 64 let

12. 5. Jindřich Kabele, Dolní Ostrovec 84 let

14. 5. Pavla Nováčková, Baarova, Písek 58 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

7. 5. Růžena Lechnýřová, Chřešťovice 88 let

9. 5. Antonie Kučerová, Drhovle 97 let

9. 5. Věra Slezová, Písek 82 let

12. 5. Jaroslav Havlátko, Praha 78 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

13. 5. Božena Petráková, Vodňany nedožitých 95 let



Pohřební služba Milevsko:

9. 5. Štěpán Pešička, Zahořany 90 let

12. 5. Josef Baštýř, Něžovice 80 let

13. 5. Marie Cichrová, Milevsko 92 let

15. 5. Věra Pěchotová, Křenovice 90 let