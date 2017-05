Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:



3. 5. Ludmila Turnerová, Žižkova, Písek 77 let

8. 5. Marie Lvová, České Budějovice 95 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:



23. 4. Josef Pukša, Písek 46 let

30. 4. Hana Sosnová, Protivín 63 let

1. 5. Ing. Pavel Doubravský, Písek 72 let

4. 5. Ludmila Králíková, Králova Lhota 90 let

6. 5. Karel Švehla, Písek 83 let



Pohřební služba Milevsko:



2. 5. Vladimír Tobrmann, Milevsko 95 let

3. 5. Marie Křesalová, Milevsko 86 let

4. 5. Anežka Jakešová, Střítež 88 let

4. 5. Marie Černíková, Kovářov 90 let

6. 5. Vlasta Petrová, České Budějovice 69 let

7. 5. Jaroslav Čunát, Milevsko 90 let