Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

24. 2. Petr Toth, Písek 52 let

25. 2. Ivana Husová, Dr. M. Horákové, Písek 70 let

Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

28. 2. Václav Hála, Putim 88 let

3. 3. Věra Košťálová, Písek 68 let

4. 3. Jaroslava Vilímová, Písek 73 let

Pohřební služba Městské služby Písek:

22. 2. Milan Carda, Drahonice 66 let

2. 3. Františka Kačerovská, Dolní Ostrovec 93 let

4. 3. Helena Doubková, Písek 87 let

Pohřební služba Milevsko:

1. 3. Jaromír Bartůněk, Podolí I. 86 let