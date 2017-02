Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

17. 2. Alena Havránková, Na Stínadlech, Písek 83 let

20. 2. Božena Šašková, Na Stínadlech, Písek 88 let

21. 2. Josef Janoš, Nová Dobev 81 let

22. 2. Jaroslava Malá, Šobrova, Písek 69 let

23. 2. Ing. Jiří Vrbka, Protivín 82 let

24. 2. Josef Marek, Drhovle 91 let

25. 2. Růžena Procházková, Chrastiny 75 let

Kontaktní místo Mirovice Hybrantová Eva, PS Habich:

19. 2. Ludmila Supová, Mirovice 63 let

24. 2. Marie Kroupová, Mirovice 85 let

Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

20. 2. Anna Čiperová, Písek 65 let

22. 2. Ing. Antonín Kučera, Písek 73 let

22. 2. Zdeněk Máška, Zátaví 44 let

24. 2. Libuše Vacková, Písek 84 let

25. 2. Ladislav Křížek, Smrkovice 87 let

Pohřební služba Milevsko:

23. 2. František Lomička, Milevsko 79 let