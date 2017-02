Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

10. 2. Miroslav Holan, Zátaví 81 let

15. 2. Marie Cvachová, Svatkovice 94 let

15. 2. Anna Sadílková, Ražice 95 let

17. 2. Karel Jileček, Nábřeží 1. máje, Písek 95 let

18. 2. Lubomír Kautzký, Dvořákova, Písek 66 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

16. 2. Ludmila Schránilová, Dolní Ostrovec 75 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

18. 2. Vladimír Řehák, Písek 65 let

20. 2. Marie Valvodová, Písek nedožitých 65 let



Pohřební služba Milevsko:

14. 2. Marta Rejpalová, Klisín 72 let

18. 2. Dagmar Lendlová, Milevsko 69 let