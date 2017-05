Učitelé se učili zachraňovat životy

Písek - V sobotu 13. května se konal v 12. MŠ při ZŠ T. Šobra zážitkový kurz první pomoci.

Učitelé ze ZŠ Tomáše Šobra v PískuFoto: Archiv ZŠ T. Šobra Písek

Určen byl jednak zájemcům ze strany rodičů, ale zároveň také pedagogům ZŠ. T. Šobra. Půldenní kurz první pomoci vedla zkušená písecká dětská lékařka MUDr. Jiřina Holická s Anežkou Maříkovou, studentkou medicíny, a připravila si pro nás několik simulací reálných situací, při nichž musí člověk rychle reagovat a hlavně umět pomoci.



Kurz MUDr. Jiřiny Holické je zážitkový. Kdo čekal, že stráví sobotní dopoledne a část odpoledne v místnosti posloucháním instrukcí, co má člověk dělat, když se stane např. dopravní nehoda, ten brzy zjistil, jak se spletl.



Hned v úvodní části kurzu jsme si totiž na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je stát se účastníkem dopravní nehody a jak bychom v takové situaci reagovali. Zatímco jedna skupinka v roli účastníků nehody byla náležitě nalíčena, naaranžována do auta (nebo pod kola automobilu) a instruována, jaká více i méně závažná zranění simulovat, druhá skupinka musela na vzniklou situaci bezprostředně reagovat. Ukázalo se, že ne vždy jsme si byli jisti, jak se k raněnému chovat, jak správně postupovat, abychom zvýšili jeho šance na přežití nebo zabránili dalším škodám na zdraví i na majetku.

Díky intenzivnímu zážitku ze simulované nehody, která působila velmi autenticky nejen na nás, ale také na kolemjdoucí, jsme následně dokázali lépe vstřebat důležité kroky při poskytování první pomoci, které nám MUDr. Holická srozumitelně a výstižně vysvětlila.

MUDr. Holická pro nás měla připravené ještě další nácviky první pomoci. Vyzkoušeli jsme si, jak poznat člověka v bezvědomí a jak mu podat první pomoc, aniž bychom se přitom sami vystavili nebezpečí, jak se liší postup první pomoci u dítěte a jak u dospělého, jak reagovat v případě dušení u dítěte nebo také jak komunikovat se záchrannou službou. V závěru kurzu jsme ještě měli příležitost ověřit si, jak dokážeme ošetřit velmi realisticky vypadající řezná poranění.



Děkujeme MUDr. Jiřině Holické za precizně připravený velmi erudovaně vedený kurz první pomoci, ve kterém jsme si mohli zážitkovou metodou sami otestovat, jak dokážeme v různých krizových situacích jednat, a odnášíme si z něj spoustu informací, které se nám dostaly tak „pod kůži“, že už budeme umět pomoci. A zároveň se těšíme na druhou část kurzu, která proběhne již v červnu.



Za pedagogy ZŠ T. Šobra Mgr. Radka Houšková