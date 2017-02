Učení v bundách stálo za to, studenti mají luxusní klub

Písek - Bundy, čepice, teplota ve třídách na hranici únosnosti a neustálý rámus, to vše je pryč a odměna za nepohodlí stojí za to.

Ne úplně královské podmínky pro výuku jsou rozhodně vyváženy a studenti se dočkali nadstandardní půdní vestavby, kde budou mít klub či knihovnu, ale také venkovní terasu s výhledem na Písek, kterou jim mohou závidět studenti nejen píseckých škol.



Obchodní akademie, která je správcem objektu, v němž sídlí také střední zemědělská škola, v těchto dnech dokončuje první etapu půdní vestavby, na kterou Jihočeský kraj coby zřizovatel vyčlenil 20,5 milionu korun. „Je to v podstatě hotové, nejpozději v dubnu už sem budou mít studenti přístup a budou si moct prostory dozařídit podle svého," konstatoval ředitel obchodní akademie Pavel Sekyrka. Doplnil také, že souběžně s dokončením první etapy řeší se zřizovatelem navazující druhou etapu, která by se měla dělat ideálně co nejdříve. Bude však záležet na penězích. „Těší nás, že kraj projekt podporuje od samého začátku až doteď a doufáme, že to tak bude i nadále," podotkl ředitel.



Rekonstrukce nevyužívané půdy začala loni v květnu a vznikl zde kromě studentského klubu, knihovny a venkovní terasy také bufet, nové toalety, místnost pro výchovného poradce a kanceláře pro vedení školy.

Ve druhé etapě by se pak měla dokončit aula, čtyři kmenové učebny, kabinety a garsoniéra pro začínajícího učitele, učitele v nouzi či zahraničního lektora. Škola také po padesáti letech rekonstruuje jídelnu.