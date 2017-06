Tylovka se zapojila do projektu Edison

Písek - Týden od 21. do 28. května byl na naší škole velmi zajímavý. Nesl se totiž ve znamení mezinárodního projektu Edison. Projekt nám zprostředkovala společnost Aiesec.

Zahra Gari a Zihan Li na Tylově škole.Foto: Pavlína Reinišová

Na projekt jsme se pečlivě připravovali několik týdnů dopředu, vlastně od chvíle, kdy jsme se o něm dozvěděli. Všechno začalo v neděli 21. května, kdy večer přijely naše stážistky. Zahra Gari z Indie a Li Zihan z Číny, která v současné době studuje v Singapuru. Obě děvčata jsou studentky vysoké školy. Na nádraží už na ně netrpělivě čekaly hostitelské rodiny, které si je hned odvezly domů.

V pondělí ráno jsme se všichni sešli ve škole, kde nás čekalo uvítání ředitelem školy Pavlem Kocem. Žáci školy se potom sešli v aule, kde proběhlo i představení celého projektu. Po prohlídce školy ve společnosti hostitelek a ředitele školy už naše stážistky čekala práce s dětmi.

Během vyučovacích hodin se Zahra a Zihan představily našim žákům a seznámily je se základními informacemi o svých zemích. Měly připravené krásné prezentace, doplněné hudbou. Vše probíhalo v angličtině, děti si tak měly možnost prakticky vyzkoušet, že angličtina opravdu funguje a je dobré se ji učit. Těm mladším samozřejmě pomohli vyučující, kteří byli ve třídě po celou dobu přítomni.

Úterý bylo ve znamení tzv. Global Village. Zahra a Zihan si v jídeně připravily každá malý stánek s věcmi, které jsou typické pro jejich zemi a kulturu. Jednotlivé třídy se střídaly a měly možnost si vše vyzkoušet a osahat. Dívky obdivovaly oblečení stážistky z Indie a všechny děti byly nadšené tím, že si z akce odnesly své jméno napsané v čínských znacích a v jazyce hindi. Po skončení náš už čekala cvičná kuchyňka, kde obě stážistky ve společnosti děvčat ze 7. ročníku připravily typická jídla. Využili jsme toho, že jedna z hostitelek je Američanka, a tak se vařilo po čínsku, indicku, americku a samozřejmě i po česku. A všem moc chutnalo, sklidili jsme pochvalu i od našich paní kuchařek.

Aby si děvčata odpočinula, vyrazili jsme ve čtvrtek do Prahy. Našim hlavním městem byly obě stážistky nadšené. Obdivovaly krásné památky, prohlédly si Pražské Jezulátko, Karlův most, Hrad a samozřejmě došlo i na ochutnávku jídla a nezbytné nákupy drobností. Počasí nám přálo, a tak to byl skvělý den.

Týden utekl jako voda a v pátek už nás čekal poslední den ve škole. Opět probíhala práce stážistek ve třídách. Děti už se rozpovídaly, a tak došlo na všetečné dotazy. Po vyučování se stážistky rozloučily s ředitelem školy. Pak už jsme se všechny odebraly na poslední oběd v naší školní jídelně. Mimochodem, stážistkám u nás ve škole moc chutnalo, byly překvapené množstvím ovoce a zeleniny, která naše děti mají na výběr.

Za ten týden jsme zažili tolik věcí, že to nejde ani vypovědět. Velkým zážitkem byla i návštěva písecké indické restaurace ve společnost rodilé Indky. Dozvěděli jsme se, jak se které jídlo správně připravuje a jí. Také jsme se seznámili s tím, jak se žije jinde, a uvědomili jsme si, že přestože byla děvčata z opačného konce světa, mají úplně stejné problémy jako naši mladí lidé, že mají ráda zábavu, stejnou hudbu. Překvapivou informací pro nás bylo, jak funguje vzdělávání v Indii a Číně, děti tím byly překvapené. Došlo samozřejmě i na společné fotografie.

A co jsme od projektu očekávali a jestli naše očekávání splnil? Hlavně jsme očekávali zlepšení jazykových dovedností našich žáků, chtěli jsme, aby si vyzkoušeli praktickou komunikaci v angličtině, a navíc s někým, jehož angličtina není ta britská, na kterou jsou zvyklí ze školy. Většina dětí byla velmi překvapena, jak jim to šlo. Také jsme se chtěli seznámit s tím, jak se žije jinde, jaké lidé jinde řeší problémy, jaký mají životní styl a co jim chutná. A zjistili jsme, že jsme si velmi podobní. Rozšířili jsme si obzory o dvou velkých světových kulturách – indické a čínské, a to se nikomu z nás neztratí.

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali oběma hostitelským rodinám, Hurtíkovým a Hartmanovým, že poskytly stážistkám zázemí a vzorně se o ně postaraly.

Pavnína Reinišová, ZŠ J.K.Tyla, Písek