Tvoření mladých cukrářů obdivoval Jarek Hylebrant

Písek (FOTOGALERIE) – Celkem jedenáct soutěžících se ve středu zúčastnilo třetího ročníku Píseckého dortování, které pořádá SOŠ a SOU Písek.

Kromě dvou místních účastníků sem přijeli mladí cukráři z odborných škol z Tábora, Volyně, Horažďovic, Vodňan a Českých Budějovic. Tentokrát se tvořilo na téma Z pohádky do pohádky a soutěžící si losovali z pěti pohádek – Medvídek Pú, Křemílek a Vochomůrka, Hledá se Nemo, Spongebob a Včelí medvídci.

První místo získala Markéta Štěpánková z Horažďovic za ztvárnění pohádky Včelí medvídci, druhé Denisa Jircová z Písku za Medvídka Pú a třetí Anna Kabelová z Vodňan za Křemílka a Vochomůrku.

ČTĚTE TAKÉ: Kulturní nabídka na Písecku

„Soutěžící jsou jsou neuvěřitelně šikovné, jsem z jejich práce nadšený. Je to pro mě čest strávit den v tak milé společnosti kreativních lidí," uvedl předseda pětičlenné poroty herec Jarek Hylebrant. Společně s ním o výsledcích rozhodovali tři odborníci a jeden za laickou veřejnost. Práci měla porota skutečně těžkou. Nebylo snadné vybrat z tolika originálních nápadů ten nejlepší a nejchutnější. Shodovala se i na tom, že loňské téma Čtvero ročních období bylo o něco snazší. „Když vidíme, jak jsou soutěžící kreativní, tak jim postupně dáváme náročnější témata, aby mohli co nejlépe využít svou tvořivost a ukázat, co všechno zvládnou," vysvětlila vedoucí učitelka odborného výcviku SOŠ a SOU Písek Alena Kačírková.



A co bylo pro mladé cukrářky tentokrát nejnáročnější? „Hlídání času, ani se nám nechtělo jít na oběd," shodovaly se Markéta Štěpánková z Horažďovic, Daniela Tkáčiková z Křemže a Michaela Repešová z Vodňan. Všechny se předem na praxi pečlivě na soutěž připravovaly.



O tom, že je cukrařina stále oblíbeným oborem svědčí i to, že v písecké škole navštěvuje tento obor šestnáct prváků, sedmnáct druháků a šestnáct třeťáků.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Ekologie něco stojí, teplo podraží