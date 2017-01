Tři králové obcházejí také Milevsko a okolní vesnice

Milevsko – Do Tříkrálové sbírky přispívají dobrovolníci také koledníkům v podobě tří králů v Milevsku. Střídá se tam šest až sedm skupinek, které mají vždy dospělý doprovod.

Tříkrálová sbírka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Koledníkům v pondělí požehnal milevský děkan Mikuláš Selvek a přišel je podpořit i milevský starosta Ivan Radosta. Pater Mikuláš povzbudil koledníky v nelehkém úkolu, který je sice radostný, ale i náročný. Zvláště aby koledníci dokázali unést případná odmítnutí či nepěkné reakce," uvedla ředitelka Farní charity Milevsko Alena Růžičková.

Pokud by se ke koledníkům chtěli další dobrovolníci přidat, rádi je podle ní přivítají. Letos tu mají 45 zapečetěných kasiček. O víkendu do nich budou moci přispět lidé také v kostelích v Milevsku a zřejmě i v dalších okolních farnostech.

Koledníci budou dnes a zítra obcházet případné dárce také v okolních vsích – například ve Zbelítově, Božeticích a Slabčicích.

Do Tříkrálové sbírky můžete milevským koledníkům přispívat do 12. ledna. Celostátní sbírka trvá až do 15. ledna.

Po úředním rozpečetění a spočítání peněz se celá částka odešle na účet Charity Česká republika, 65 procent z ní se vrátí do regionu, kde se koledovalo, zbytek se rozdělí pro projekty Diecézní charity, humanitární pomoc v zahraničí a na celostátní projekty. Veškeré projekty slouží na podporu lidem v nouzi, pro podporu nemocných, dětí a sociálně slabých rodin, při živelných katastrofách a podobně.