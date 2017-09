Kovářov - Kovářovská škola na základě svého vzdělávacího programu se kromě jiného věnuje i udržování a rozvoji lidových tradic národopisné oblasti Kozácka, kam právě Kovářov patří.

Tradiční povídání o dožínkách v kovářovské škole.Foto: Milan Škoch

Ve čtvrtek 14. září tak zahájil svou činnost v novém školním roce i Kovářovánek, který ve škole působí pod patronací společnosti Kovářovskétradice.cz.

Vedoucí Kovářovánku Pavla Škochová na první schůzce připravila pro děti akci, jejímž obsahem bylo připomenutí a prohloubení znalostí o tradičním lidovém obyčeji a to dožínkách.

Děti se dozvěděly, že dožínky byly oslavou ukončení žní a také, co vše jim předcházelo. Prohlédly si obrázky ženců a žneček při práci s hasákem (kosou na sečení obilí), obrázky obilí svázaného povřísly, práci s cepem při mlácení klasů a krásné dožínkové věnce spletené z několika druhů obilí, které vždy přivážela chasa s posledním snopem hospodářům. Povídaly si také o tom, kam se odváželo zrní na semletí a co všechno se dělá z mouky. Ve skupinách vymalovávaly obrázky ukazující setbu obilí, sklizeň, výmlat i odvoz do mlýna, které na základě návrhu manželů Škochových nakreslil známý malíř a herec Národního divadla v Praze Miloš Nesvadba. Děti se naučily i písničku V tom našem mlejně, kde pohybem naznačovaly práci mlynáře a jednoduchý tanec Víte-li pak, jak sedláček.



manželé Milan a Pavla Škochovi