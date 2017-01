Tenor na roztrhání v podání píseckých ochotníků

Písek – Divadelní spolek Prácheňská scéna uvede v Divadle Fráni Šrámka premiéru hry Kena Ludwiga Tenor na roztrhání.

Na snímku jsou členové Divadelního spolku Prácheňská scéna Písek v komedii Tenor na roztrhání.Foto: Tom Droppa

V režii zkušeného Milana Kursteina diváci uvidí Radka Brousila, Olgu Kašparovou, Roberta Deme, Lenku Kučerovou, Vladislava Písaříka, Martinu Kemrovou a Zdeňku Chytrou.

Děj situační komedie velmi úspěšného amerického dramatika, libretisty a scénáristy Kena Ludwiga je zasazen do prostředí amerického Clevelandu třicátých let minulého století. Ředitel místní opery netrpělivě očekává příjezd slavné hvězdy, která má vystoupit ve Verdiho Othellovi. Tenor na poslední chvíli přijede, ale v hotelovém pokoji se zhroutí a není schopen zpívat. Impresário donutí svého nenápadného tajemníka Maxe, aby tenora zastoupil. Jak se to povede? To se dozvědí návštěvníci divadla.